نميمة الفن: مشهد اغتصاب حقيقي في فيلم لم يكن تمثيلاً دون علم فنانة شهيرة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 28 نوفمبر 2021 01:11 صباحاً - حالة من الذهول والصدمة والغضب تسود هوليوود بعد ان اعترف المخرج الايطالي برناردو برتولوتشي أن مشهد الاغتصاب في فيلم “Last Tango in Paris ” في العام 1972 كان حقيقياً .

واعترف برناردو ان المشهد تم دون علم الممثلة ماريا شنايدر والتي كانت تبلغ حينها 19 عاماً وشاركت في الفيلم إلى جانب الممثل مارلون براندو (48 عاماً حينها).

وأضاف بأنّه أراد أن يظهر المشهد طبيعياً ويرى المشاهد الإذلال على وجه شنايدر التي كانت تبكي وتصرخ بشكل حقيقى وليس تمثيلاً، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من النجوم للتنديد بالموقف وإبداء غضبهم، ومنهم جيسيكا شاستاين وكريس إيفانز وغيرهما من النجوم.

