نميمة الفن: لحظة سقوط فيفي عبده وظهور صدرها على «الريد كاربت» ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 28 نوفمبر 2021 01:11 صباحاً - تعرضت الفنانة فيفي عبده لموقف محرج لحظة وصولها إلى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 43 .

جاء ذلك بعد تعثرها حتى كادت تسقط على «الريد كاربت»، بسبب إطلالتها، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأسود، ولكنها نجحت في النجاة من السقوط.

يشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، الذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـ Time، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، وأنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

