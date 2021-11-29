نميمة الفن: مفاجأة .. وثيقة مسربة تفضح سما المصري وتكشف ديانتها وجنسيتها وعمرها الحقيقي ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 29 نوفمبر 2021 02:13 مساءً - سما المصري الراقصة، زوجها، ديانتها، جنسيتها، تاريخ ميلادها، محل ميلادها، برجها الفلكي، عمرها، قصة حياتها، مشوارها الفني، ما سر الخلاف بينها وبين ريهام سعيد؟، ما علاقتها بالنادي الأهلي؟، ما هو البرنامج الديني الذي قدمته؟، سما المصري وأبراج الكويت، أهم وأبرز أعمالها والفيديوهات الخاصة بها، ألبوم صورها، معلومات كاملة عنها نضعها بين أيديكم في هذا المقال الشيق، فتابعوا معنا.

معلومات عن سما المصري

الاسم الحقيقي باللغة العربية: سامية أحمد عطية عبد الرحمن حداقة.

الاسم الحقيقي باللغة الإنجليزية: Samia Ahmed Attia AbdElrahman Hdaa.

الاسم الفني: سما المصري.

الديانة: مسلمة.

الجنسية: مصرية.

تاريخ الميلاد: ١٥ يوليو ١٩٧٦.

محل الميلاد: ههيا – محافظة الشرقية – مصر

البرج الفلكي: برج الأسد.

العمر في ٢٠٢١: ٤٤ سنة.

الزوج: غير متزوجة.

لون الشعر: أسود.

لون العين: أسود.

المهنة: ممثلة، ومقدمة برامج، وراقصة، ومطربة.

المؤهل الدراسي: كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية – جامعة الزقازيق.

بداية المشوار الفني: بدأت في عام ٢٠١٢.

سنوات النشاط: منذ عام ٢٠١٢ حتى الآن.

أهم أعمالها: فيلم “الدادة دودي”.

قصة حياة سما المصري

سما المصري واسمها الحقيقي سامية أحمد عطية عبد الرحمن حداقة ولدت في بلدة ههيا محافظة الشرقية بمصر في ١٥ يوليو عام ١٩٧٦، برجها الفلكي هو برج الأسد، بلغت من العمر ٤٤ عام، انتهت من الدراسة الثانوية والتحقت بالدراسة في جامعة الزقازيق كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتخرجت حاصلة على ليسانس آداب وتربية، وبعدها قررت مغادرة بلدها والسفر إلى القاهرة حتى تبدأ من جديد.

كانت البداية من خلال العمل في بازار لبيع التحف، والتحقت أيضاً بالعمل في مجال السياحة ولكن لم تكمل به وتوجهت للعمل في البورصة بقسم العلاقات العامة والتسويق وظلت لفترة عام واحد وبعد ذلك سافرت إلى الخارج لتلقي دعم أكبر، لتعود وتبدأ في المجال الفني كمذيعة على قناة المحور الفضائية وبعدها قررت أن تثبت نفسها وموهبتها في المجال الفني.

شاركت ببعض الأدوار الثانوية في بعض الأفلام، وأيضاً قامت بعمل بعض الفيديوهات المصورة وهي تغني وكان هذا أول سبب في شهرتها الكبيرة ولكن بطريقة عكسية وغير لائقة فقد كانت تنشر فيديوهات محرضة على الفسق والفجور بسبب ملابسها ورقصها وتعرضت للكثير من السخرية والانتقاد، كما أن أبرز قناة أنشأتها كانت بعنوان “فلول”.

سما المصري وريهام سعيد

تسببت سما المصري بإهانة المذيعة ريهام سعيد عن طريق إسنادها لبعض الأمور الغير لائقة فقد خاصة في عرضها، وذلك من خلال فيديو تظهر فيه ريهام تتهمها بهذه الاتهامات الباطلة وترسله لجميع الأصدقاء من خلال واتساب، تمت محاكمتها بعد رفع دعوى قضائية ضدها وتمت إحالتها إلى المحكمة، فتقوم برفع دعوى استشكالية على الحكم الذي صدر لها وهو الحبس لفترة ستة أشهر، وتم تأجيل قضية الاستشكال ليناير ٢٠٢٠ لتعلن محكمة القاهرة الاقتصادية رفضها لطلب سما المصري بالاستشكال على الحكم الصادر نتيجة اتهامها بالسب والقذف للإعلامية ريهام سعيد.

سما المصري والأهلي

نشرت النجمة سما المصري عبر حسابها بعض الصور لها وهي ترتدي تي شيرت النادي الأهلي وتعلق على الصورة قائلة: “أنه من الواضح أن هذا التي شيرت يضايق الكثيرين، ولكن يجعلني جميلة وهذا ما أريده وماذا سيكون تعليقهم عند رؤية الفيديو”، وتؤكد أنها تشجع هذا النادي وتحبه منذ صغرها ودائماً تتابع كل المباريات في مختلف البطولات، وأضافت أنها تحب المارد الأحمر وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وذلك من خلال قيامها برسم وشم على كتفها في صورة نسر الأهلي تعبر من خلاله عن مدى حبها الكبير للنادي.

سما المصري والبرنامج الديني

أعلنت سما المصري لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديمها لبرنامج ديني في رمضان ٢٠١٨ بعنوان “أهل العلم” وتظهر في هذا الفيديو وهي تختبئ من إحراجها الشديد، وتختم منشورها بإضافة لينك القناة الخاصة بالبرنامج على اليوتيوب وصرحت من خلال فيديو لها قائلة للجمهور: “أن لا يحكم عليها أحد قبل مشاهدة البرنامج وألا ينخدعوا ويسيروا في اتجاه انتشار الشائعات، وهي محاولة في تشويه صورة برنامجها.

وبالإضافة إلى ذلك فهي لم تصرح باسم أي قناة ستعلن هذا البرنامج وهذا يؤكد أنها مجرد شائعة”، وكانت قد خدعت الجمهور من قبل أنها ستقدم برنامج ديني في رمضان ٢٠١٧ وتعرض الإعلان للانتقاد في كثير من الجرائد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بعض المحامين برفع دعاوى لقيامها بتلك الخطوة وسخريتها بالعمل وأعلنوا عن تصريح خاص لها يتمثل في: “أن المجلس الوطني للإعلام لم يرى خريطة برامج رمضان ولا أي إخطار يخص البرامج، ولا يوجد أي برنامج لهذه النجمة في القنوات المعروفة”.

كما علقت الداعية الإسلامية ملك زرار قائلة: “أن هذا العمل يتخطى كل الحدود ويهين كل مسلم، وأنها لم تكن المذنبة الوحيدة بل ستكون القناة التي تسمح بنشر ذلك”، وكانت قد صرحت سما أن البرنامج يشتمل على قضايا مهمة دينية واجتماعية وسترتدي حجاب، وتؤكد على الأهمية العائدة على المشاهد، ولكن تنتهي كل مخططاتها عندما يقوم المحامي طارق محمود برفع قضية يتهمها بها بأنها تهين مشاعر المصريين الدينية ويطالب بمحاكمتها والتحقيق معها في أسرع وقت ممكن.

سما المصري وأبراج الكويت

من خلال أحد اللقاءات التلفزيونية للنجمة سما المصري في الكويت مع الإعلامية مي العيدان قامت بنشر فيديو استعراضي لها أمام أبراج الكويت وهي واقفة أمام الأبراج مرتدية فستان مظهر لكل المفاتن عبر حسابها الشخصي على انستجرام، لتهاجمها بعد ذلك الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالانتقاد والتعليقات الساخرة.

وأشهر من انتقد هذا العمل هي النجمة الكويتية هيا الشعيبي، لتعلق على هذا النقد بفيديو جديد توجه به رسالة إلى من انتقدها على الفيديو السابق وهي تظهر أمام برج القاهرة لتدعم السياحة في مصر، واختتمت حديثها قائلة: “أن الكثير من جمهورها يتساءل حول أنها تدعم سياحة البلاد الأخرى ولا تدعم سياحة بلدها، وتعدهم أنها ستفاجئهم بفيديو جديد أمام برج القاهرة وستنشره من خلال القناة الخاصة بها على يوتيوب.

وذلك حتى تنتقم من كل من سخر منها وأنها تحمست لفكرة دعم سياحة مصر من خلال نشرها لبعض الفيديوهات في كثير من المعالم والأبراج المصرية.

أفلام سما المصري

فيلم “الشايب” عام ٢٠١٥.

فيلم “إمبراطورية مين” عام ٢٠١٤.

فيلم “نظرية عمتي” عام ٢٠١٣، قامت بدور لولو البرنس.

فيلم “على واحدة ونص” عام ٢٠١١، قامت بدور حورية.

فيلم “بنتين من مصر” عام ٢٠١٠.

فيلم “الدادة دودي” عام ٢٠٠٨، قامت بدور نوسة.

فيلم “صايع بحر” عام ٢٠٠٤، قامت بدور الفتاة في الترام.

برامج سما المصري

برنامج “قطعوا الرجالة” عام ٢٠١٩.

برنامج “هاني هز الجبل” عام ٢٠١٧.

برنامج “قلبك أبيض” عام ٢٠١٤.

برنامج “لعنة الفرحنا” عام ٢٠١٤.

تم استضافتها في برنامج “رامز قرش البحر” عام ٢٠١٤.

كليبات سما المصري

فيديو كليب “منفسن”.

فيديو كليب “يا أحمد يا عمر”.

فيديو كليب “متخافش مني”.

أغنية “المانجا” لمحاربة الإخوان في مصر عام ٢٠١٢.

صور سما المصري

نقدم لكم باقة من الصور المميزة للنجمة المتألقة سما المصري، التي تظهر جمالها، كذلك بعض الصور الجريئة، ودائماً ما تشارك جمهورها صورها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك بعض الصور لها من خلال بعض اللقاءات الصحفية والحفلات والمناسبات، وأيضاً من بعض أعمالها الفنية.