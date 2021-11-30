نميمة الفن: محمد أبو تريكة يثير جدلاً واسعاً بعلاقته بـ «المثلية الجنسية».. ويستشهد بـ «قوم لوط» ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 07:11 مساءً - طالب نجم منتخب مصر والأهلي السابق والمحلل الرياضي بقنوات “بي إن سبورتس”، محمد أبوتريكة، اللاعبين المسلمين في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتصدي لحملات دعم المثليين في “البريميرليج”.

جاء ذلك خلال الاستوديو التحليلي لمبارة تشيلسي ومانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وأقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج” مساء أمس الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وظهرت علامات الغضب على أبوتريكة قائلاً: “دعنا من موضوع سولشاير وكاريك، أريد التحدث في موضوع مهم، بما أننا في الجولتين الزفت دول”، في إشارة إلى الجولتين الـ13 و14 التي أطلق عليها البريميرليج “جولات دعم المثليين”.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الدوري الإنجليزي يظهر دعماً للاعبين المثليين، وذلك من خلال ارتداء “قادة” الأندية الـ20 في المسابقة شارة ملونة لدعم المثليين.

وروى أبوتريكة موقفاً محرجاً تعرض له أثناء مشاهدة مباراة السبت الماضي بين برايتون وليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث سألته ابنته عن الألوان المختلفة في المباراة.

وتابع نجم منتخب مصر السابق: “ما يحدث يغازل من يشاهد، لذا يجب أن يكون هناك تعليم للشباب الذي يشاهد أقوى دوري في العالم، ولكن توجد به ظواهر لا تناسب العقيدة الخاصة بنا وديننا، أكبر عقوبة حدثت في التاريخ وذكرها القرآن (قوم لوط)”.

واستعان المحلل الرياضي بنص قرآني: “فخسفنا به وبداره الأرض”، (صورة القصص)، مضيفاً: “في بداية الأمر كان يقولون إن هذه الظاهرة لا يجب الحديث عنها، ولكن الآن الأمر أصبح فجا، في ظل وجود تلك الظاهرة”.

وأكمل: “صحيح الدوري الإنجليزي هو الأقوى عالمياً من الناحية الفنية، إنما هناك ظواهر لا تناسب عقيدتنا وديننا”

واختتم أبوتريكة حديثه بالقول: “هذه الظاهرة ليست فقط عكس فطرة الإسلام، بل عكس الطبيعة الإنسانية، هذه الظاهرة إهانة وليست تكريما للإنسان”، محذراً من دخول هذه الرسائل إلى المنازل، وضرورة التصدي لها من قبل الآباء والأمهات والمجتمع عموماً، متمنيا من إدارة القناة، أن تمتنع عن بث هذه المباريات في المستقبل.

يذكر أنه تتبقى مباراة واحدة فقط من الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز(توتنهام وبيرنلي)، والتي تم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية، فيما تقام مباريات الجولة الـ14، هذا الأسبوع، الثلاثاء 30 نوفمبر وتنتهي الخميس 12 ديسمبر.