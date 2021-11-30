نميمة الفن: رهف القنون تستعرض حجم مؤخرتها الكبيرة ومتابع : طريقة مبتكرة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 07:11 مساءً - لا شك ان نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القنون تدرك تماماً أن كل حركة تقوم بها تصبح سيرة على كل لسان وحديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي ولذلك فهي تطل بين الحين والاخر بصور تثير الجدل فيها بطريقة التقاطها او من خلال الملابس التي ترتديها.

وبعد الجدل حول حجم مؤخرتها لا زالت تحاول لفت الانظار الى هذا الموضوع فنشرت صورة لها من الخلف وكأنها تنظر الى مكان معين عن علو الا ان الهدف من الصورة في الحقيقة استعراض حجم مؤخرتها الكبيرة ببنطلون بنقشة نمر.

