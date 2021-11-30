نميمة الفن: فنانة شهيرة تستحم عارية مع شاب ومتابع : استحمي معاكم ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 07:11 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة العالمية سيلينا غوميز تظهر استحمامها مع شاب، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور، الا ان هذه الصورة ليست جديدة، وكانت سيلينا حينها في اجازة ترفيهية، اذ زارت المسبح واستجمت تحت أشعة الشمس وبعدها التقطت عدسات مصوري البابارتزي صورة لها برفقة الشاب وهما يستحمان.

وكانت صدمت سيلينا غوميز متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صورة عفوية لها وعلقت عليها كاتبة: “الفتيات يردن الفتيات”.

وإعتبر كثر أنه بهذا المنشور أعلنت سيلينا عن تغير ميولها الجنسية لتصبح مثلية تحب الشابات بعد فشلها في الحب مع عدد من النجوم مثل جاستن بيبر وذا ويكند.

