نميمة الفن: فنانة مصرية شهيرة تنهي مسيرتها بممارسة الفجور وإنتحار إبنها بعد الفضيحة ..اتفرج

هناك فنانة شهيرة يطلق عليها لقب “فاتنة السينما العربية” وذلك من شدة جمالها ورقة ملامحها، حيث تعتبر الفنانة إجلال زكي واحدة من افضل الممثلات التي أستطاعت أن تثبت جدارتها وموهبتها الرائعة في تجسيد مختلف الأدوار الفنية في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، وذاع صيتها بشكل كبير خاصة في مسرحية ” سك على بناتك”، ولكنها كانت سيئة الحظ وصادفت العديد من الأزمات الكبرى طوال حياتها.

زيجات إجلال زكي

تزوجت إجلال زكي ثلاث مرات، الزيجة الأولى كانت من المخرج والممثل المصري ​محمد خيري​، وبعد إنفصالها عنه تزوجت من المخرج اللبناني ​يوسف شرف الدين​، ولكنها إنفصلت عنه أيضاً، وأخيرا تزوجت الكاتب المصري ​نادر أبو الفتوح​.

أزمة إجلال زكي مع قضية الآداب

واجهت إجلال زكي أزمة كبيرة وتم القبض عليها بتهمة ممارسة الفجور وتسهيل ​الدعارة​، وتم الحكم عليها بالسجن سبع سنوات كاملة، وبعد خروجها من السجن لم تعلن اعتزالها لكنها إبتعدت عن الساحة الفنية لمرورها بمشكلات وأمراض قلبية عديدة.

انتحار نجلها بسبب الفضيحة

تداولت أخبار عديدة في ذلك الوقت عن انتحار نجل الفنانة إجلال زكي، بسبب ما تعرض له من فضائح عديدة ولكن نفت تلك الأنباء التي تداولت مؤكدة أن نجلها كان قد توفى قبل البدء في القضية، ولكن تضاربت تلك الأقوال فيما يخص انتحار نجلها بسبب سوء حالته النفسية.