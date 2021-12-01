نميمة الفن: هند القحطاني :كل أنثى لها عضو تناسلي وثديين مثل هدوله ومتابع :عاشقة تصوير الخلفيات ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 1 ديسمبر 2021 06:09 مساءً - صدمت الفاشينيستا السعودية ​هند القحطاني​ الجمهور، بردها القاسي على أحد المتابعين الذين إنتقد تصويرها قائلاً: “عاشقة تصوير الخلفيات حتى الأميركان ما سلموا منها”، فقامت هند بنشر التعليق، وردت عليه غاضبة: “يعني أنت ولا زوجتك ولا أمك أو أخواتك لما تمشون في الشارع أو أي مكان عام.. هل تمنع الناس من أنهم يمشون خلفكم علشان لا يشوفون أجسادكم من الخلف؟، الجواب بالتأكيد لا.. ليش يا حقير؟.. لأن الكائنات الحية ليها قبل ودبر ومن المفترض أن هذا لا يثير الشهوة الجنسية وليس عاراً ولا عيباً ولا مستنكراً.. وان كنت تراه كذلك اذهب وتخلص من شحوم مؤخرتك أنت ومحارمك حتى لا تثيرون شهرة المرضى أمثالك، معلومة ثانية كل أنثى من الأمام لها كذلك عضو تناسلي وثديين.. بالمرة قول لهم يقطعون صدورهم ويتخلصون من أعضائهم عشان ترضي هوسك يا مختل”.

هند القحطانيبإطلالات مثيرة متكررة

ظهرت هند مؤخراً في العديد من الإطلالات الفاضحة والتي إعتبرها البعض بأنها لا تمت للمجتمع السعودي بصلة، وفي أحدث إطلالاتها تخطت جميع الخطوط الحمر حيث ارتدت ملابس فاضحة كشفت عن صدرها الكبير بطريقة مستفزة، بينما كانت تجلس في حديقة وتتشمس.

إضافة إلى ذلك كان لهند إطلالة مشابهة ظهرت فيها بـ Top باللون الأزرق، وقد كشفت عن منطقة الصدر بطريقة جريئة جداً، ما دفع المتابعين لتداول الصورة مع تعليقات مسيئة.

ولم تقتصر إطلالات القحطاني على صدرها فقط، فقد عمدت أيضاً إلى إرتداء بدلة كشفت فيها عن منطقة البطن والصدر، وقامت بإزاحة الجاكيت جانباً قليلاً ليظهر خلال حديثها حمالة الصدر، وهو الأمر الذي استفز المتابعين ودفعهم لإعادة نشر مقطع الفيديو بتعليقات هاجمت ظهورها بوصفها منافية للأخلاق ومثيرة للجدل.

إبنة القحطاني على خطى والدتها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو في صفحاتهم الخاصة أثار الجدل بين المتابعين، حيث تظهر رؤى، إبنة نجمة القحطاني، ببنطال ممزق من الخلف، متوجهة فيه إلى مدرستها، وهذا ما دفع المتابعين لتصريح بإبن رؤى ستسير على خطى والدتها، خاصة بعد إنتقالهم إلى أميركا.

وتعرضت القحطاني لموجة إنتقادات واسعة من قبل الجمهور، حيث علق أحدهم”ما صدقوا راحو أميركا، في ناس عايشه هناك سنين محترمين وفي أعلى المناصب يشتغلون”.

