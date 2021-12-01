نميمة الفن: نجمة سعودية عارية تماماً في البانيو تحت مياه بمبي ومتابع :جريئة جداً ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 1 ديسمبر 2021 06:09 مساءً - نشرت عارضة الأزياء السعودية ​باربي نجد​ المعروفة بـ Barbie G صورة فاضحة لها من حوض الإستحمام، وهي عارية تماماً وكاشفة عن صدرها وغطته بنجمة صغيرة فقط، بطريقة جريئة جداً. وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، معبرين عن إستنكارهم لتصرفها واعتبروا الصورة منافية للآداب وخادشة للحياء.

وكانت شاركت باربي نجد الجمهور صورة لها عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بملابس فاضحة، وكشفت عن أجزاء من جسدها بطريقة مبالغ فيها، كما بدا واضحاً حجم مؤخرتها التي ظهرت في الصورة.

ويبدو أن باربي نجد تحاول دائماً إثارة الجدل بمنشوراتها، فنشرت صورة لها تبدو فيها في حوض الإستحمام، وتظهر شبه عارية، وذلك عبر صفحتها الخاصة.

وظهرت باربي، وهي جالسة في حوض الإستحمام، وتغطي صدرها بيديها.

اللافت أن جمهور باربي كان قد تفاعل معها، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها، حتى أن أحدهم إعترف لها بحبه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستفز بها عارضة الأزياء السعودية متابعيها بجراتها التي تفوقت بها على نجمات هوليوود خصوصاً انها لا تعيش في اية دولة عربية ولا يمكن ان تطبق العادات والقوانين الاخلاقية والاجتماعية عليها طالما أنها ليست في المملكة العربية السعودية مثلاً. وكانت باربي نجد قد عرفت الشهرة قبل فترة قصيرة جدا عندما بدأت تنشر صورها الفاضحة بكثرة على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وتستعرض انحناءات جسمها.