نميمة الفن: إلهام شاهين : خوفت أروح للدكاترة في مصر ليفضحوني وينكشف السر ده .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 1 ديسمبر 2021 09:10 مساءً - قالت الفنانة إلهام شاهين أنها ذهبت إلي طبيب نفسي فرنسي في احدي رحلاتها إلي فرنسا، خوفا من الذهاب إلي طبيب مصري .

و أضافت خلال لقاء لها علي هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي :” روحت مرة لدكتور نفساني في فرنسا عشان اتكسفت أروح في مصر عشان ميفضحونيش، مشيرة إلي أن الطبيب قال لها إن كلمة الفنون الجنون هي حقيقية بالفعل، لأن أكثر جهاز يستخدمه الفنان في عمله هو الجهاز العصبي”.

و أوضحت قائلة :” إجبار الجهاز العصبي على الخروج من حالة إلى حالة ومن شخصية لأخرى على عكس حقيقته، وكل ذلك يؤثر على الجهاز بشكل كبير مع مرور الوقت”.