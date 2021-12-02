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نميمة الفن: ميريام كلينك عارية تماماً أمام الدفاية داخلية ومتابع :دفي العش منيح ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 2 ديسمبر 2021 09:09 مساءً - سعى المغنية الاستعراضية ميريام كلينك للفت الأنظار إليها وإثارة الجدل من خلال المنشورات الجريئة والفاضحة التي تنشرها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشرت ميريام على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، فيديو تظهر فيه وهى امام المدفأة بدون ملابس داخلية ترتدى قميص مفتوح .

وعلق احد المتابعين متسائلاً عن سبب وقوفها عارية المدفأة وهل انت تشعرين بالبرد فلماذا خلعت ملابسك بالكامل .

وكانت ميريام قد أثارت بلبلة كبيرة، مؤخّراً، في صفوف الروّاد، الذين انتقدوها بسبب نشر صورتها وهي تمسك بعبوات السيليكون، قبل اجراء عملية تكبير الصدر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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