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نميمة الفن: سما المصري ترقص وتغني بثياب فاضحة: “تحت الشباك” ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 5 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - نشرت الفنانة الاستعراضية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام مقطع فيديو جديد لها من احدث بث مباشر.

وظهرت سما المصري في الفيديو بثياب فاضحة بينما كانت تقف امام سريرها وترقص وتغني اغنية “تحت الشباك” للفنان الراحل عزيز عثمان.

وعلقت سما المصري على الفيديو كاتبة: “والله ليا دماغ ودماغ متكلفه كمان”.

يذكر ان سما المصري غائبة عن الساحة الفنية بشكل كامل ويقتصر نشاطها على فيديوهات وصور السوشيال الميديا والتي ترتكز في معظمها على الاغراء.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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