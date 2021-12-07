نميمة الفن: مين هيركب ..سما المصري تعلنها: بحرض على الفسق ومتابع :انا موجود ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 11:01 صباحاً - تواصل الفنانة سما المصري، إثارة الجمهور، حيث نشرت مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وكتبت سما المصري، على الفيديو: “مين هيركب؟؟ العبايه اللي بتحرض علي الفسق اهي..هههه.. خلاص سيبنا الفن لأهل الفن وقررت اسوق توكتوك…سواقه توكتوك مزه مزه..شبحححح”.

ودائماً ما تحرص سما المصري، على مفاجأة الجمهور بشتى الطرق، حيث ظهرت فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته المنصرمة وهى ترتدى الحجاب وفستان غير مكشوف، وهو كان بمثابة صدمة لجمهورها.