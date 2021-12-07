أهم الاخبار

نميمة الفن: سما المصري تستخدم الفياجرا النسائية ..لن تصدق ماذا فعلت ..اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 11:01 صباحاً - بعد قرار وزارة الصحة ببدء طرح الحبة الروز أو الفياجرا النسائية بدأت التعليقات الساخرة كعادة المصريين دائماً على بعض الأمور التي يرونها غير مألوفة على الشعب المصري وتهافتت الصور ذات التعليقات الساخرة من وجود عدد من الزوجات كبير تعاني من” البرود الجنسي” أحدى أسباب الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، أي ضعف نسائي كما يعاني منه الكثير من الرجال ومن أغرب وأطرف التعليقات هو تعليق على الحبة الروز النسائية.

تعليق سما المصري على الفياجرا النسائية

كعادة الفنانة سما المصري دائما ما تنشر الكلمات بعفوية ولكنها تثير التفكير والضحك أحياناً وذكرت على صفحتها الشخصية بعض الكلمات التي أثارات جدل متابعيها وهي تتحدث عن النساء في مصر وانهن لسن بحاجة للفياجرا، ونصحت الرجال (أستخبوا يا رجالة مصر) في قول ساخر منها على قوة الصحة لدى النساء.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا