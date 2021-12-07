نميمة الفن: فيفي عبده تفضح أمها عملت الحاجة دي وربنا سترها معاها ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 12:09 مساءً - حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج «السيرة» المذاع عبر فضائية «DMC» في لقاء كشفت خلاله بعض أسرار حياتها، حيث تحدثت عن أسرتها وطفولتها ووالدها ووالدتها وأخواتها وزوجة أبيها.

وذكرت فيفي عبده بعض المعلومات الغريبة والجريئة عنها، وعن علاقتها بأمها ووالدها وأخواتها، وكذلك خوفها من بعض الأشياء وبعض اعتقاداتها الغريبة، والتي نرصدها لكم كما يلي:

1- اسمها الحقيقي «عطيات»، حيث أسمتها والدتها هذا الاسم لأنها اعتبرتها عطية من الله.

2- ترتيبها كان الخامس بين 6 أخوة من أمها، وأبوها أنجب 6 أطفال من الزوجة الأخرى.

3- والدها كان يعمل مترجمًا وكان يترجم 7 لغات.

4- والدتها كانت تعاقبها هي وأخواتها بشدة وكانت تضربهم بالكرباج السوداني.

5- أجرت والدتها لها كشف عذرية بعدما «قفشتها»، عند المصور الفوتوغرافي وربنا ستر.

6- هربت من منزلهم في سن 12 عام لتعمل راقصة، حيث رفضت أسرتها عملها كراقصة.

7- ترفض الكشف عن اسم والدتها «عشان محدش يعملها عمل».

8- ذهبت مرتين إلى أشخاص ليفكوا لها أعمالا سحرية معمولة لها.

9- ساعدت والدتها ووالدها في آداء العمرة على نفقتها، وتأكدت أن والدتها سامحتها قبل وفاتها.

10- لم تذهب إلى جنازة زوجة أبيها، واتصلت بأخواتها وقدمت لهم العزاء.

11- أول أجر حصلت عليه كراقصة كان جنيها واحدا.

12- تخاف من الصراصير والفئران.

13- عندما كانت صغيرة أفهمتها والدتها أن الناس ينجبون من رُكبتهم، «لغاية ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها».

14- ندمت على دخولها عالم السوشيال ميديا قائلة «كان يوم أسود يوم ما دخلت السوشيال ميديا، وأنا نفسي أبطلها بس بقيت مدمنة».