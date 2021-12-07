نميمة الفن: شباب يخلعون لـ سما المصري ملابسها في الشارع وما فعلته معهم صادم ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 12:09 مساءً - حلقة قديمة من برنامج العاشرة مع الإعلامى وائل الابراشى أستضافت الفنانة سما المصرى وعضو مجلس الشعب السابق رجب هلال حميدة والاستاذة أشجان البخارى وذلك على قناة دريم , وتناول حوار الحلقة أمس ترشح الفنانة سما المصرى لانتخابات مجلس الشعب القادمة حيث عارض ضيوف الحلقة ترشح سما المصرى بينما دافعت الفنانة وعرضت اسباب الترشح وأن ذلك من حقها.

وقالت سما المصرى أنها ليست راقصة وان الرقص كان دور فى فيلم وأنها فنانة أستعراضية كما انها حاصلة على ليسانس أداب أنجليزى , وعن عدم خبرتها بالمجال القانونى والسياسى قالت سما المصرى هناك من دخل السياسية وتعلم بعد ذلك وكان منهم كثيرين فى المجالس السابقة , وقالت سما المصرى أن الفن هو القوى الناعمة فى المجتمع ورفضت سما الاتهامات بأن فنها مبتذل.

وحدثت مشادة كلامية بسيطة بين سما المصرى والاستاذة المحامية أشجان البخارى التى رفضت فكرة ترشح الفنانة سما نهائيا لمجلس الشعب , وردت سما المصرى ان الدستور يقدر الفن ولا يمنع اى فنان من الترشح وقالت سما انها افضل من كثير ممن شاركوا فى الثورة.

وقالت متصلة لـ “سما المصري” : لو نزلتي الجمالية “الشباب هيقلعك هدومك ملط ونضربك” .

اتفرج .

