نميمة الفن: فيفي عبده تتراقص في احضان الفنان السعودي محمد عبدة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 12:09 مساءً - وضعت الراقصة المصرية فيفي عبده ، الفنان محمد عبده في موقف محرج بعد أن نشرت صورة قديمة من أرشيفها تجمعها به وهي ترقص إلى جانبه بينما كان يغني لها .

وعلقت الراقصة المصرية عليها: “مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص على أغنية أيوه بحبك وبحبكم أوي أوي”.

وأثارت الصورة ردو فعل واسعة إذ عبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم واستيائهم، مُعتبرين أن الصورة التي ظهر فيها عبده لا تليق بفنان مثله وتاريخه .

من جانبها أبدت الإعلامية الكويتية مي العيدان صدمتها بعد انتشار الصورة إذ علقت على الأمر قائلة : “فيفي عبده مع محمد عبده. . والله ماطلعت هين يا أبو نورة ، طحت من عيني بعد ما كنت عالي”.