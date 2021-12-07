نميمة الفن: الأكثر جرأة.. «ديمي روز» بدون ملابس على السرير ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 01:11 مساءً - نشرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية “الستوري”، حيث ظهرت وهي عارية تماماً، ومستلقية على السرير.

متابعو روز عمدوا إلى تداول الصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مطلقين عليها لقب “الإمرأة الأكثر إثارة في العالم”، حيث أنها تعمد دائماً إلى نشر هذا النوع من الصور، التي تبرز منحناياتها.

الجدير بالذكر، أن روز كانت قد نشرت صورة لها من طفولتها، وعبر متابعوها عن اعجابهم بصورتها حيث أكدوا أن ملامحها لم تتغير كثيرا.

