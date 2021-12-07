نميمة الفن: سما المصري في المعبد الملعون .. لن تصدق ماذا تفعل .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 09:08 مساءً - ظهرت سما المصري خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مرتدية ملابس بيضاء فرعونية، ووضعت على رأسها تاج فرعوني.

وعبر حسابها على موقع الصور انستجرام، نشرت سما الصور الخاصة بإطلالتها، وعلقت قائلة: كيلوباترا في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال40 بدار الأوبرا المصرية.

وعمن وجه لها دعوة الحضور، قالت سما: «كل مصر بتسال طبعا مين جابلي دعوة مهرجان القاهره السينمائي.. بصراحه اللي جابلي الدعوه قابلته في المعبدالملعون واسمه توت عنخ امون».

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الثلاثاء، الفنان حسن حسنى ومنحه جائزة فاتن حمامة عن مجمل أعماله، وذلك في حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.