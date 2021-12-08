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نميمة الفن: لحظ نزول دم سما المصري في بث مباشر ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 8 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - نشرت الفنانة مقطع فيديو جديد على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أثناء تبرعها بالدم لمستشفي 57357، ووجهت دعوة إلى جمهورها من أجل المساهمة في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع المدني.

وكتبت عبر صفحتها: هذه أولي جولاتي للبدء في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع المدني، ورجاء كل من يستطيع خدمة المجتمع والتبرعات لجميع مستشفيات مصر، سواء التبرع بالدم أو تبرعات عينية، يقوم بعمل ذلك فورا، لأن مستشفيات مصر جميعا بحاجة للدم والمال، وانتظروا قريبا جولات في جميع محافظات مصر لخدمة المجتمع المدني.

اتفرج الفيديو

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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