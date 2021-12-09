نميمة الفن: لحظ نزول دم سما المصري في بث مباشر ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 9 ديسمبر 2021 09:09 صباحاً - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أثناء تبرعها بالدم لمستشفي 57357، ووجهت دعوة إلى جمهورها من أجل المساهمة في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع المدني.

وكتبت عبر صفحتها: هذه أولي جولاتي للبدء في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع المدني، ورجاء كل من يستطيع خدمة المجتمع والتبرعات لجميع مستشفيات مصر، سواء التبرع بالدم أو تبرعات عينية، يقوم بعمل ذلك فورا، لأن مستشفيات مصر جميعا بحاجة للدم والمال، وانتظروا قريبا جولات في جميع محافظات مصر لخدمة المجتمع المدني.

اتفرج الفيديو

