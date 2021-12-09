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نميمة الفن: فضيحة سما المصري .. شاب يقلع البنطلون اول ماشاف مؤخرتها وفعل هذا الامر ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 9 ديسمبر 2021 09:09 صباحاً - نزلت الفنانة سما المصرى الى الشارع لاستطلاع رأي الشباب ان كانوا على استعداد للاستجابة لدعوة الجيش للمشاركة في الحرب في ليبيا.

ونشرت ، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه في الشارع بلباس عسكري وهي تحاور احد الشباب.

غير ان الحديث بين سما والشاب دار حول بنطاله حيث مازحها بأنه سيخلعه وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “واحاول اقنع الشاب الجميل دا أنه مايقلعش البنطلون وهو مصر يقلع البنطلون مش عارفه ليه…يكونش عشان النهارده الخميس؟”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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