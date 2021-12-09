نميمة الفن: وفاة راقصة مغربية شهيرة بالقاهرة بسبب حجم صدرها ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 9 ديسمبر 2021 02:13 مساءً - توفيت الراقصة الاستعراضية غزل، إثر تعرضها لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية تجميل وتصغير في الصدر، وكشف المطرب الشعبي “خضر” عن أسباب الوفاة، في تسجيل صوتي له، موضحًا أنها نزفت كثيرًا أثناء عملية التجميل، ولم يتمكن الأطباء من السيطرة على الوضع.

وأثار خبر وفاتها جدلًا واسعًا، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يرصد لكم “النبأ” في السطور التالية معلومات لا يعرفها الكثير عن الراقصة الراحلة غزل:

-من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1992، أي تبلغ من العمر 25 عامًا.

-من أصول مغربية.

– وبدأت الرقص في سن 19 عامًا، كأصغر راقصة شرقية.

– كانت بداية انطلاقتها من خلال حفلات الزفاف، إلى أن أخذت طريقها للشهرة بعد أن رآها البعض تنافس الراقصة “صافيناز” بقوة؛ نظرًا لطبيعة رقصها والشبه الكبير الذي يجمعهما.

– خضعت لعملية تجميل في الصدر منذ عدة سنوات.

– تزوجت منذ نحو 6 أعوام، وأنجبت طفلًا لديه من العمر 4 سنوات.

– تعاقدت مؤخرًا على فيلم جديد في أولى تجاربها التمثيلية، وكان من المقرر أن تعلن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

