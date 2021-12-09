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نميمة الفن: راقصة شهيرة تهتك عرض طفلتها الصغيرة ومتابع :عيب هليكي ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 9 ديسمبر 2021 02:13 مساءً - دعت الراقصة هيام في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جماهيرها إلى هتك عرض طفلتها الصغيرة والتي لم يتعد عمرها ثلاث سنوات بعد إهانتها مباشرة على الهواء.

وقالت الشرطة المغربية في بيان، الأربعاء، إنها ألقت القبض على عائشة الشهيرة بالراقصة هيام في أحد الفنادق الواقعة في جنوب المغرب، بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تهين طفلتها بكلام نابٍ، وتهدّد بتعريضها للقتل أو هتك العرض، لأنها تسبّبت في تعطيل آلة غسل الملابس، وفق (لها).

ووجهت المحاكم للراقصة تهمة “بث تسجيل مباشر بوساطة الأنظمة المعلوماتية يتضمن تهديداً بالقتل والتحريض على تعريض ابنتها القاصر لاعتداء جنسي”.

وتسببت الراقصة بضجة كبيرة وردود فعل رافضة على مواقع التواصل، وتحرك العديد من الجمعيات الحقوقية للمطالبة باعتقال الأم بعد ظهورها في المقطع بحالة هستيرية أمام ابنتها وهي تقول بعنف: “من يريد أن يغتصبها أو يهتك عرضها فليأخذها أنا لن أتدخل بعد اليوم”، وهدّدت بذبحها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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