نميمة الفن: سيدة تتعري في شرفة منزلها بالقاهرة الجديدة امام المارة ومشاهد : عيب كده ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 11 ديسمبر 2021 12:09 مساءً - كشفت قوات الأمن المصرية عن هوية السيدة التي ظهرت عارية في شرفة أحد مباني التجمع الخامس بالقاهرة وجرى القبض عليها، بأقوالها في الاتهام الذي تواجهه وهو نشر الفسق والفجور.

وقالت المتهمة لأجهزة الأمن، إنها أوكرانية الجنسية، تجردت من ملابسها مثلما تفعل في بلدها، مشيرة إلى أنها تجهل القوانين في مصر ولا تعرف أن هذه الأفعال مجرمة قانونًا، منوهة بأنها كانت بصحبة مجموعة من أصدقائها المرافقين لها في رحلتها السياحية للقاهرة، وعندما خرجت في الشرفة “البلكونة” لتنظر منها كانت بالفعل لا ترتدي الملابس، وفوجئت بصرخات الجيران وأنها كانت لا تفهم ما يقصدون منها.

وبحسب ما قالته المتهمة في محضر الشرطة عقب اقتيادها إلى قسم شرطة التجمع الأول، إنها لم يكن لديها أي نية تعمد على ارتكاب هذا الفعل هنا بل كانت تتصرف بشكل طبيعي كأنها في أوكرانيا حتى فوجئت بأن الجيران يشيرون إليها بضرورة ارتداء كامل ملابسها، وعندما حاولت الدخول إلى الشقة كانت قوة أمنية وصلت وأحضرت ملابسها وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة بعد أن جرى لف جسدها بملاية سرير .