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نميمة الفن: لحظ نزول دم سما المصري في بث مباشر ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 11 ديسمبر 2021 12:09 مساءً - نشرت الفنانة مقطع فيديو جديد على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أثناء تبرعها بالدم لمستشفي 57357، ووجهت دعوة إلى جمهورها من أجل المساهمة في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع المدني.

وكتبت عبر صفحتها: هذه أولي جولاتي للبدء في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع المدني، ورجاء كل من يستطيع خدمة المجتمع والتبرعات لجميع مستشفيات مصر، سواء التبرع بالدم أو تبرعات عينية، يقوم بعمل ذلك فورا، لأن مستشفيات مصر جميعا بحاجة للدم والمال، وانتظروا قريبا جولات في جميع محافظات مصر لخدمة المجتمع المدني.

اتفرج الفيديو

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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