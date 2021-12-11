نميمة الفن: يسرا تؤدي وصلة رقص مثيرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية ومتابع : مسحت صافيناز ولورديانة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 11 ديسمبر 2021 12:09 مساءً - نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو يجمع الفنانة الكبيرة يسرا والفنان ماجد المصري، في إحدى الحفلات أثناء حضورهما الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام في المملكة العربية السعودية.

وظهر «المصري» في مقطع الفيديو الذي نشرته «شلبي» عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، يغني باللغة الإنجليزية ويرقص مع يسرا.

ومن المقرر استمرار الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، حتى 15 ديسمبر الجاري، وحرص على حضور حفل افتتاح المهرجان عدد كبير من نجوم صناع السينما المصريين في مقدمتهم الفنان محمد هنيدي والفنانة يسرا، هند صبري، نيللي كريم، إلهام شاهين، إنجي المقدم، ماجد المصري، هالة صدقي، رشا مهدي ولبلبة ونادية الجندي وعمر السعيد ومحمد حفظي، إيناس الدغيدي، تارا عماد، والناقد طارق الشناوي، وبشرى.