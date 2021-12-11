نميمة الفن: سما المصري تنشر صور عارية للاعبي الأهلي وتسخر منهم ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 11 ديسمبر 2021 06:09 مساءً - الدستور شاركت الفنانة سما المصري، جمهورها بصورة جديدة للاعبي النادي الأهلي، “رمضان صبحي، وعمرو جمال، مؤمن زكريا، حسين السيد”، وهما بدون “قمصان داخلية”.

وعلقت سما على الصورة التي نشرتها على صفحتها الخاصة في “الفيس بوك”، قائلة” وحوش الأهلي تحيه خاصة لعمرو السوليه، السولية احسن جسم و طبعا رمضان أحسن لعب و مؤمن أحسن حراق حسين السيد مش عارفه إيه اللى جابه هنا”.

يذكر أن الفنانة سما المصري، نشرت صورة أمس شبة عارية لتظهر “تاتو” للنادي الأهلي بعد أن حسم الدوري لصالحة مما تسبب في استياء بعض متابعيها. 1 / 1 معلومات