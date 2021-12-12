نميمة الفن: مشهورة في السعودية تفعل هذا الأمر بمؤخرتها لتنافس سما المصري والمتابعون في ذهول .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 12 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - انت الان تتابع خبر مشهورة في السعودية تنافس سما المصري في استعراض مؤخرتها .. والجماهير في ذهول .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض – روايدا بن عباس – على طريقة سما المصري كما يعلق البعض فقد تعوّد متابعو عارضة الأزياء السعودية ​مودل آش​ على إطلالاتها المثيرة بصورها التي تنشرها في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وفي ظهورها الاخير تعمدت ابراز مؤخرتها على السرير بطريقة صادمة تماما كما كانت تفعل الراقصة سما المصري .وتفصيلا وعبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، تصرعارضة الأزياء السعودية ​مودل آش على إثارة الجدل بسبب​ إطلالاتها المثيرة التي تظهر بها، حيث تستعرض بإستمرار مفاتن جسدها بطريقة جريئة ولا تشبه البيئة السعودية التي خرجت منها.

لكن هذه المرة إختارت مودل آش استعراض مؤخرتها وهي جالسة على سريرها، مرتدية بيجامة باللون الزهر، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “النوم أصبح غرامي الجديد”.

وأثارت إطلالة آش غضب المتابعين، خاصة السعوديين، الذين انتقدوا ظهورها المبالغ فيه مطالبينها بالإحتشام والتستر واحترام أصولها السعودية.