نميمة الفن: عمرو دياب بالكلسون وسما المصري بالبيكينى ومتابع :فضيحة :اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 12 ديسمبر 2021 10:11 مساءً - كلسون عمرو دياب ومايوه سما المصري شكلت الموجة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر المغني المصري ببنطال جديد يشبه “الكلسون” الشتوي الذي يتم ارتدائه للتدفية، كما تصاعدت قضية مايوه سما المصري مجددا بعد أيام من ظهورها به على أحد الشواطئ في هولندا.

وتمنى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن لا يصبح الاثنان موضة جديدة تظهر في المجتمع المصري في الفترة المقبلة، سواء من كلسون عمرو ومايوه سما المصري.

عمرو دياب ظهر في الفترة الأخيرة في أحد حفلاته ببنطال يشبه الكلسون مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية منها، بينما هاجموا مايوه سما مؤكدين أنها تكسر كل قواعد الأدب والاحترام ولا تحترم التقاليد المصرية، مشيرين إلى أن لها الحرية في ارتداء ما تشاء ولكن دون نشره على الملأ.

وعلق جمهور النجم عمرو دياب بسخرية على البنطال، فيما قال معلق “بنطلون بائع العرقسوس.. ولكنكم تحبون الهضبة”.

وقال آخر “هو ده مش كلسوني اللي ضايع مني من الشتا اللي فات”، بينما قال آخر “يارب ياعمرو ما تعملناش موضة جديدة من كلسونك وقميص محمد رمضان”.



بينما واجهت سما المصري هجوم شرس من الجمهور، حيث قال معلق متسائلا “ماذا تريد سما المصري من نشرت لك المقاطع”.

بينما قال معلق “البورنو اللي على حق”.