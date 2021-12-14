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نميمة الفن: الغسيل على طريقة سما المصري ومتابع : عرض مفاتن وإغراء ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 10:11 مساءً - لا تتوقف الفنانة عن مفاجأة متابعيها ونشر المزيد من فيديوهات الاغراءات تحت مسميات مختلفة.

وفي جديدها، نشرت سما المصري مقطع فيديو عنونته “سما المصري كاشفه رجليها و هي بتغسل الغسيل” معلنة صراحة عن الهدف منه.

وظهرت سما المصري، في الفيديو، في الحمام مباعدة بين فخذيها التي أظهرت معظمهما وبدا بينهما “طشت” غسيل وارتدت سما فستاناً أسود ظهر منه حمالة صدرها التي استعرضت من خلالها مفاتنها.

وبررت سما المصري لجوئها الى الغسيل اليدوي بالقول انه جيد لتحريك العضلات، حسب تعبيرها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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