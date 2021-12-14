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وظائف الوسيله بالسعودية 12/11/2021

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زووم مصر
وظائف الوسيله بالسعودية 12/11/2021
وظائف الوسيلة الرياض - السعودية

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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