ما هي أفضل وسيلة لادخار واستثمار الأموال شراء الذهب أم الدولار أم العقار

إن كان لديك بعض من الأموال وتريد الحفاظ عليها واستثمارها للحصول على عائد منها فما هو أفضل ما يمكن عمله؟ هل الأفضل ترك العملة كما هي بالجنيه المصري أم الأفضل شراء الورقة الخضراء أم المعدن الأصفر أو شراء إحدى العقارات؟ جميعها حلول تحتاج منا إلى اتخاذ قرار سليم نحقق منه المكاسب المالية بدون أي خسائر للحفاظ على الأموال رأس المال وتحقيق ربح.

هل يعتبر ادخار المال في البنك مربح ؟

يفضل الكثيرون وضع الأموال بالبنوك سواء الحكومية أم الخاصة في صناديق ادخار وتحقيق عائد مالي شهري أو نصف سنوي أو سنوي، مع العلم بأن أعلى سعر للفائدة هو 12 % بينما ارتفاع الأصل يكاد يصل إلى 18 % ولذلك فإن الأموال تقل قيمتها مع الوقت.

هل شراء الذهب مربح ؟

إن اتجه المستثمر إلى شراء الذهب بناء على أن سعر المعدن الأصفر ممكن أن يرتفع فهو احتمال ضعيف لأن الذهب يتأثر بالعديد من العوامل فمن الممكن أن يشتري كمية من الذهب بقيمة 750 جنيه للجرام ومصنعية ودمغة 50 جنيه، أي أن الجرام تكلف 800 جنيه وعند بيعه بعد فترة بعد أو صل سعر الجرام إلى 800 جنيه فإنه يخسر قيمة المصنعية وبالتالي باع الذهب بنفس قيمة الشراء أي أنه لم يحقق شئ.

ما الذي يمكن أن أختاره الذهب أم الدولار كاستثمار لمبلغ مالي مدخر؟

للإجابة على هذا السؤال من خلال النقاط التالية:

إن الاتجاه العام هو للذهب بسبب ارتفاع سعره ولكن ببطء ويحتاج لكي يتحرك 5 شهور على الأقل. يجوز أن ترتفع أسعار الذهب العالمي خلال الفترة المقبلة في مقابل انخفاض العملة الخضراء، نتيجة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الانعزالية. معدل التضخم ارتفع كثيراً وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.

يعتبر الذهب هو أفضل استثمار من الدولار والعقارات نتيجة مخاوف احتمال أن تتكون فقاعة عقارية وأن تنخفض أسعار العقارات في مصر، بالإضافة إلى أن الدولار إن ارتفع سعره فإن الذهب يرتفع أيضاً، وفي مصر هناك مخاطر كبيرة عند الاحتفاظ بالدولار.