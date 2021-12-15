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نميمة الفن: الغسيل على طريقة سما المصري ومتابع : عرض مفاتن وإغراء ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 15 ديسمبر 2021 04:04 مساءً - لا تتوقف الفنانة عن مفاجأة متابعيها ونشر المزيد من فيديوهات الاغراءات تحت مسميات مختلفة.

وفي جديدها، نشرت سما المصري مقطع فيديو عنونته “سما المصري كاشفه رجليها و هي بتغسل الغسيل” معلنة صراحة عن الهدف منه.

وظهرت سما المصري، في الفيديو، في الحمام مباعدة بين فخذيها التي أظهرت معظمهما وبدا بينهما “طشت” غسيل وارتدت سما فستاناً أسود ظهر منه حمالة صدرها التي استعرضت من خلالها مفاتنها.

وبررت سما المصري لجوئها الى الغسيل اليدوي بالقول انه جيد لتحريك العضلات، حسب تعبيرها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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