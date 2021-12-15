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نميمة الفن: سما المصرى تمسك الخيار بيدها .. اتفرج ماذا تفعل به وأين وضعته

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 15 ديسمبر 2021 06:09 مساءً - نشرت الراقصة المصرية ، وفيديو جديد عبر حسابها الخاص على تطبيق “انستغرام”، وظھرت في الفیديو، وهي ترتدى فستان قصير فيما لجأت إلى الإغراء بأسلوب مبالغ.

وظهرت سما المصري في الفيديو وهي تتجول بأحد الأسواق التجارية فى قسم الخضار والفاكهة ، وقامت سما بمسك الخيار والإشارة إليه بطريقة تحمل إيحاءات مُخلة ثم وضعته على الاستاندات .

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية مطالبين السلطات بالقبض عليها بتهمة نشر الرذيلة واستعراض جسدها بطريقة

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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