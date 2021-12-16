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نميمة الفن: سما المصرى تمسك الخيار بيدها .. اتفرج ماذا تفعل به وأين وضعته

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 16 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - نشرت الراقصة المصرية ، وفيديو جديد عبر حسابها الخاص على تطبيق “انستغرام”، وظھرت في الفیديو، وهي ترتدى فستان قصير فيما لجأت إلى الإغراء بأسلوب مبالغ.

وظهرت سما المصري في الفيديو وهي تتجول بأحد الأسواق التجارية فى قسم الخضار والفاكهة ، وقامت سما بمسك الخيار والإشارة إليه بطريقة تحمل إيحاءات مُخلة ثم وضعته على الاستاندات .

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية مطالبين السلطات بالقبض عليها بتهمة نشر الرذيلة واستعراض جسدها بطريقة

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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