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نميمة الفن: وهي تصلي .. سما المصري تستعرض مؤخرتها ومتابع :حرام عليكي ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 16 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - تحرص الفنانة على اثارة الجدل بين الحين والاخر بالتطرق الى المواضيع الدينية وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

فقد نشرت سما المصري مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي تصلي وعلقت موضحة انها خصصت لايف للصلاة وتابعت “بنستعد لرمضان بالصلاه والصيام …من غير تريقه “.

وتابعت سما المصري: “ووارد بكره البس مكشوف عشان بس ماتتريقوش” وختمت قائلة “ربنا يهدينا جميعا…رمضان كريم”.

وكانت سما المصري قد اثارت الجدل، قبل ذلك، بظهورها بالحجاب وهي تنشد اناشيد دينية في ليلة النصف من شعبان غير انها عادت في اليوم التالي الى الظهور بشكل فاضح وهي ترقص معلقة: “صمنا وفطرنا”.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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