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نميمة الفن: الغسيل على طريقة سما المصري ومتابع : عرض مفاتن وإغراء ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 16 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - لا تتوقف الفنانة عن مفاجأة متابعيها ونشر المزيد من فيديوهات الاغراءات تحت مسميات مختلفة.

وفي جديدها، نشرت سما المصري مقطع فيديو عنونته “سما المصري كاشفه رجليها و هي بتغسل الغسيل” معلنة صراحة عن الهدف منه.

وظهرت سما المصري، في الفيديو، في الحمام مباعدة بين فخذيها التي أظهرت معظمهما وبدا بينهما “طشت” غسيل وارتدت سما فستاناً أسود ظهر منه حمالة صدرها التي استعرضت من خلالها مفاتنها.

وبررت سما المصري لجوئها الى الغسيل اليدوي بالقول انه جيد لتحريك العضلات، حسب تعبيرها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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