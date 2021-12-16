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نميمة الفن: سما المصري بالبيكيني والعوم “الكلابي” ومتابع :التوتة بانت ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 16 ديسمبر 2021 01:11 صباحاً - تستمر الفنانة في نشر الفيديوهات المثيرة للجدل وفي جديدها ظهرت سما بالبكيني بمقطع فيديو جديد، عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة:” نرجع للمليطة تاني باه…..دي أنواع العوم الكلابي استنوا باه أنواع العوم الجاموسي..معايا مش هتقدروا تغمضوا عينكم خااالص” وتابعت “عوم كلابي كلابي مفيش كلام”.

يذكر أن آخر أعمال سما المصري الغنائية كانت من خلال فيديو كليب “حب الحمام” الذي طرحته بالتزامن مع احتفالات عيد الحب وحققت الأغنية الآلاف من المشاهدات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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