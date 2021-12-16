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نميمة الفن: اغراء كوميدي على طريقة سما المصري ومتابع : “سوسو حركات” ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 16 ديسمبر 2021 06:09 مساءً - بدأت الفنانة برنامج جديد اطلقت عليه اسم “سوسو حركات” وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخرت سما المصري في الحلقة الاولى من “سوسو حركات”، من اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد أن أثار الثنائي جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد ظهور زينب بالمايوه.

ونشرت سما، مقطع فيديو على حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، سخرت خلاله من الثنائي، وقلدت طريقة كلامهما، في حمام السباحة.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “دي تريقه علي احمد حسن وزينب واللي بيعملوه في حمام السباحه واوضه النوم وكده والفتره الجايه هيبقي في حلقات عن حاجات كتير في البلد بشكل كوميدي”.

وضافت: “المفروض أنه برنامج كوميدي بس الاغراء بيعمل ايه هنا انا مش عارفه…دا مش اغراء دا هبل والمصحف بس بدايه يارب تعجبكوا..امنعوا الضحك.”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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