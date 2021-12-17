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نميمة الفن: اغراء كوميدي على طريقة سما المصري ومتابع : “سوسو حركات” ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 17 ديسمبر 2021 11:03 صباحاً - بدأت الفنانة برنامج جديد اطلقت عليه اسم “سوسو حركات” وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخرت سما المصري في الحلقة الاولى من “سوسو حركات”، من اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد أن أثار الثنائي جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد ظهور زينب بالمايوه.

ونشرت سما، مقطع فيديو على حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، سخرت خلاله من الثنائي، وقلدت طريقة كلامهما، في حمام السباحة.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “دي تريقه علي احمد حسن وزينب واللي بيعملوه في حمام السباحه واوضه النوم وكده والفتره الجايه هيبقي في حلقات عن حاجات كتير في البلد بشكل كوميدي”.

وضافت: “المفروض أنه برنامج كوميدي بس الاغراء بيعمل ايه هنا انا مش عارفه…دا مش اغراء دا هبل والمصحف بس بدايه يارب تعجبكوا..امنعوا الضحك.”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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