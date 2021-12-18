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نميمة الفن: سما المصري :ماما عملت مع خالتي المصيبة دي وربنا تاب عليهم ومتابع :اكفي القدرة على فمها ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 18 ديسمبر 2021 08:11 مساءً - قالت الفنانة ، إنها ورثت عن والدتها خفة الدم، مضيفة: “أنا اتربيت تربية أقاليم، واتربيت على الأصول وإيه اللي ينفع وإيه اللي مينفعش”.

وأكدت المصري، خلال استضافتها ببرنامج “قطعوا الرجالة”، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “أمي أما بتشوف حاجة متعجبهاش بتقولي ربنا يهديكي، زمان على زمن والدتي وعمتي وخالتي كانوا بيلبسوا قصير في شبابهم وبعدين ربنا هداهم بعد كدا”.

واستطردت: “أنا اتعودت على البهدلة وحياتي إما في قسم أو محكمة أو نيابة”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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