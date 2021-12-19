نميمة الفن: وصلة رقص بلدي بالبيكيني لفتاة على الشاطئ الساحل والمصيفين :غلبتى صافيناز وفيفي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 19 ديسمبر 2021 10:01 صباحاً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للراقصة صافيناز ، يكشف عن رقصها مع فتاة عارية بالساحل الشمالي بشكل مثير للغاية.

وحرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرا ضد الراقصة صافيناز لاتهامها بنشر الفسق والتحريض عليه بسبب هذا الفيديو .

وأكد مصدر داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صافيناز خصوصًا أنها ليست المرة الأولى التي تصر على التحريض على الفجور والفسق والقيام بأشياء مخالفة للآداب العامة والتقاليد.

