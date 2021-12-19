نميمة الفن: لورديانا ترقص بإنسجام مع صديقتها بملابس النوم ومتابع :مسحتم صافيناز وفيفي ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 19 ديسمبر 2021 02:13 مساءً - نشرت الراقصة البرازيلية ​لورديانا​ فيديو جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت لورديانا بالفيديو برفقة صديقتها بإنسجام تام بالرقص بملابس نوم، وما أثار إعجاب المتابعين إحترافهما بالرقص بطريقة لافتة.

وكانت فاجأت لورديانا متابعيها بخضوعها لجلسة تصوير جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وما لفت الأنظار إطلالة لورديانا ببدلة رقص مثيرة باللون الأبيض معتمدة وضعيات جريئة في التصوير، وتألقت بتسريحة شعرها وماكياجها الناعم.

وإنتشرت صور لورديانا بشكل كبير بين المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها وجمالها.