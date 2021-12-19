نميمة الفن: فنان شهير جداً يصاب بالسرطان بسبب ممارسته الجنس الفموي وهذه التفاصيل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 19 ديسمبر 2021 02:13 مساءً - ​مايكل دوغلاس​ الممثل الحائز على جائزة الأوسكار والمتزوج من الجميلة كاثرين زيتا جونز لسنوات، كان صريحًا بشأن صراعاته مع إدمان الكحول والجنس. وكشف ايضاً الى ان اصابته بسرطان الحلق نتج عن ممارسة الجنس الفموي مع العديد من النساء.

مايكل دوغلاس هو ابن الممثل الراحل ​كيرك دوغلاس​، الممثل الفائز بجائزة ايمي علّق سابقاً حول موت والده قائلاً انه كان محظوظ بالموت في بداية 2020 لأن هذا العام كان عاماً سيئاً لم ينتشر ​فيروس كورونا​ في جميع أنحاء العالم فحسب ، بل كانت هناك احتجاجات مميتة من قبل حركة “حياة السود مهمة” وفقدت الأرواح في أعمال الشغب في الكابيتول في العاصمة واشنطن.

