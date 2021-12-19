نميمة الفن: تأخر العاملون في تقديم القهوة للأمير محمد بن سلمان وردة فعله بيده تتصدر الترند ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 19 ديسمبر 2021 04:04 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لردة فعل ولي عهد السعودية الامير ​محمد بن سلمان​ بعد أن تأخر العاملون لديه في تقديم القهوة للضيوف، ما دفعه إلى رفع يده بحركة طريفة لكي يطلب منهم أن يستعجلوا في تكريم ضيوفه وتقديم القهوة.

هذا الفيديو تصدر مواقع التواصل والترند، واشار كثيرون الى عفوية ولي العهد، ولفتوا إلى أن كل الشعب السعودي يقوم بهذه الحركة عند تأخر القهوة. ومن المعروف كم أن محمد بن سلمان شخص كريم ومعطاء، ويحب إكرام ضيوفه خلال الزيارة.

الأمير محمد بن سلمان وأعماله الإنسانية

يعتبر ولي عهد السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان محط متابعة الناس بأخباره، سواء في المملكة العربية السعودية أو خارجها.

والامر لا ينطبق فقط على الأخبار السياسية التي تخصه، بل على أخباره الشخصية، والإنسانية وأعماله الخيرية.

في خطوة إنسانية، تسجل الملك ​سلمان بن عبد العزيز آل سعود​ والأمير ​محمد بن سلمان​ بن عبد العزيز في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة، وتشجيعًا من العائلة المالكة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، وكان لتسجيلهما في البرنامج الإنساني لفتة مميزة لهما في المملكة والعالم العربي ومثالا أعلى يقتدى به.

ومن أهم الخطوات الإنسانية التي قام بها ولي العهد عام 2021، التوجيه بالتكفل بعلاج الملحق الثقافي السابق، في سفارة المملكة لدى ​المغرب​ و​السودان​، ​ناصر البراق​، في ​بريطانيا​، بعد تعرضه لوعكة صحية.

الأمير محمد بن سلمان رمز في عالم الموضة

فقد أطل بن سلمان في افتتاح سباقات الفورمولا إي بالدرعية عام 2019، بسترة شتوية سوداء من علامة بربور، ويتراوح سعر السترة ما بين 800 و900 ريال سعودي.

ولم تكن السترة الوحيدة التي أثارت الإعجاب، بل أيضاً الحذاء من مجموعة “Adidas Yeezy” التابعة لتصاميم النجم الأميركي كانييه ويست وتبلغ قيمته قرابة 6500 ريال سعودي تقريبًا، والنظارة الشمسية وهي من العلامة الشهيرة “Tom Ford”، ويبلغ سعرها قرابة 900 ريال سعودي.

ومن المرات التي أثار فيها محمد بن سلمان إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالته، حين زار الولايات المتحدة الأميركية وتحديداً مقر فيسبوك والتقى برئيس الشركة مارك زوكربيرغ عام 2016، واعتمد حينها إطلالة شبابية معاصرة بالجينز والبلايز.

وفي ذلك الحين حتى الصحافة الاميركية تحدثت عن إطلالة محمد بن سلمان حيث اعتبرتها دليل على روح التغيير لدى ولي العهد.