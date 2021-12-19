نميمة الفن: بطلة “التفاح الحرام” تمارس الرذيلة مع شقيقها وعقوبات تطال العمل ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 19 ديسمبر 2021 04:04 مساءً - المسلسل التركي “​التفاح الحرام​” الذي يلاقي نجاحاً كبيراً يثير الجدل بين المتابعين. المسلسل الذي يمتد على اربعة مواسم يتمحور حول شخصيات نسائية تدخل في صراعات مختلفة حول التنافس على الرجال والسعي الى الثراء. من جهة الشقيقتين زينب ويلدز اللتنان تعيشان في اسطنبول وتقعان في حب رجال اثرياء.

يشهد الموسم الرابع من المسلسل ظهور بعض العلاقات المحرمة فيه والمخلة بالآداب ما ادى الى فرض عقوبات، بعد مشهد ظهور أحد أبطال المسلسل أقام علاقة وهو فاقد لوعيه مع شقيقته لطرف والده الأمر الذي أثار جدل كبير وصدمة لدى المتابعين.