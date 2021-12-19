نميمة الفن: ​بدر شماس حبيب ليندسي لوهان الإماراتي .. تمارس الجنس كالأرانب ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 19 ديسمبر 2021 04:04 مساءً - أعلنت الممثلة العالمية ​ليندسي لوهان​ خطوبتها على رجل الاعمال الاماراتي ​بدر شماس​ قبل أيام قليلة.

هذه الخطوبة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي من المهنئين، لكن أيضاً من المنتقدين، خصوصاً أن ليندسي عاشت حياتها بطريقة مختلفة عن العادات والتقاليد في البلدان العربية، التي من المفترض أن يكون بدر قد تربى عليها.

واسترجع بعض المعلقين تصاريح لحبيب ليندسي السابق، والتي كشف فيها أنها مدمنة على ممارسة الجنس، وذلك في مقابلة مع مجلة News of the World البريطانية، وأشار إلى أنهما كانا يمزقان ملابس بعضهما البعض، ويمارسان الجنس “كالأرانب”.

فارق السن بين ليندسي لوهان وخطيبها

وضج خبر خطوبة ليندسي لوهان على حبيبها الاماراتي رجل الاعمال مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في الدول العربية، لأنه هو عربي.

وتساءل البعض عن عمر كل منهما وفارق السن بينهما، اذ تبين ان ليندسي أكبر سناً من العريس، فهي تبلغ من العمر 35 عاماً، بينما يبلغ هو، حسب المعلومات المتداولة، بين 32 و34 عاماً، فيكون فارق السن بينهما حوالى 3 سنوات، وقد يكون سنة واحدة، اذ ان المعلومات عنه لا زالت ليست كثيرة منذ بداية علاقتهما في فبراير/ شباط 2020

صورة تجمع ليندسي لوهان بخطيبها وتم حذفها

وكانت قد نشرت ليندسي لوهان في شهر شباط صورة جماعية، وحذفتها بعدها.

وأعاد المتابعون نشر الصورة مرة أخرى ليتبين أنها كان برفقة أصدقاءها وخطيبها الحالي ، وكانت قد علقت عليها: “ليلة جميلة مع شقيقتي وحبيبي بدر”.

ويبدو أن ليندسي كانت تنوي الكشف عن علاقتها وحبيبها وقتها ولكنها تراجعت وأعلنت عن الموضوع بعد وقت طويل، دون معرفة السبب وراء هذا التصرف.

خاتم خطوبة ليندسي لوهان بسعر خيالي

وبعد إعلان لوهان خبر خطوبتها، إستحوذ خاتم خطوبتها على إهتمام المتابعين الذين أرادوا الحصول على معلومات أكثر حوله.

وكانت قد نشرت ليندسي صوراً برفقة حبيبها، وإستعرضت من خلالها خاتم الخطوبة، ليتبين أنه من توقيع Harry Winston، وأرفقت الصورة بتعليق: “حبي. حياتي. عائلتي. مستقبلي”.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فقدر حجر الماس المركزي في الخاتم بحوالي ستة قيراط، لافتةً إلى أن ثمنه يصل إلى ربع مليون دولار أميركي.