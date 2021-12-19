نميمة الفن: عاجل .. وفاة ناصر القصبي تتصدر الترند وهذه التفاصيل كاملة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 19 ديسمبر 2021 04:04 مساءً - إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خبر يشير إلى وفاة الممثل السعودي ​ناصر القصبي​ كما تصدر الترند في السعودية.

وأشار الخبر إلى ان القصبي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليتبين ان هذا الخبر هو مجرد شائعة ولا صحة له.

وتبيّن أيضاً أن ناصر القصبي هو في حالة جيدة ولم يصب بأي أذى.

على صعيد آخر، كان تعرّض القصبي لهجوم من المشاهدين والمتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدر إسم “ناصر القصبي” الترند ضمن قوائم العبارات الأكثر تداولاً بعد عرض أولى حلقات مسلسل “ممنوع التجول” في شهر رمضان الماضي.

من سيربح المليون تختار طريقها نحو ناصر القصبي

أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب خلال الساعات الاخيرة، فوزها بمبلغ مليون ريال سعودي في برنامج “من سيربح المليون”، مع الاعلامي اللبناني جورج قرداحي وزير الاعلام في لبنان حالياً. وشاركت سمية على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة صور من الحلقة. تعرض هذه الحلقات بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاق قنوات mbc.

وسيتم التبرع بالمبلغ الذي تمكنت من حصده سمية، بمساعدة الفنان السعودي ناصر القصبي، لصالح الاعمال الخيرية.

شهدت الحلقة مشاركة فنانين آخرين هم ظافر العابدين مع ريم عبدالله، ويسرا مع باسل خياط، وتم تصويرها في مدينة لشبونه يوم الاربعاء الماضي.

ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي

علّق الممثل السعودي ناصر القصبي على تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي الأخيرة، والتي أثارت عاصفة انتقادات ولوّحت بأزمة ديبلوماسية، إذ نشر مقطعا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً: ‏”مؤسف ما قاله جورج قرداحي”، مضيفاً: “ما قاله ليس رأياً بل التفاف على موقف متعصّب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له”، وختم تصريحه مستنداً إلى جزء من قول المتنبي: “اللئيم تمرّدا”.