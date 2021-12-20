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نميمة الفن: سما المصري عارية تطلب من جمهورها اختيار اجمل منطقة بجسمها .. لن تصدق ما اختاروه ليست مؤخرتها ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 20 ديسمبر 2021 02:13 صباحاً - شاركت الراقصة الاستعراضية جمهورها، منذ قليل، بصور جديدة في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت سما في الصور بمايو ساخن ومثير ، وهى على أحد الشواطى بشرم الشيخ، وتعرضت لانتقادات لاذعة من متابعيها، بينما طالبها آخرون بارتداء هذه الملابس وعدم الظهور بها أمام العامة بمواقع التواصل.

وعلقت سما : امبارح كان رقص وعربده علي الاخر وكانت ليله ياعمده و النهارده باه لايف اللوبس الساعه ٨ بالليل من مكان مختلف ورابط البرنامج في الاستوري حملوه بسرعه واعملوا لي متابعه برقم الID بتاعي وهو 1202063 واستنوني لايف النهارده عليه الساعه ٨ بالليل كنت بارقص بالروب دي شامبر امبارح كان مليكه .
و تفاعل الجمهور مع صورتها عبر انستجرام و اليكم ابرز التعليقات :

مهاب مراد : يا بنتي ايه اللي بتعمليه ده هو كل شوية تطلعي ترقصي و توري الناس جسمك علشان يتفرجو عليه مبتهديش ابدا الناس تعبت .

مها محسن : و الله يا سما الواحد مبقاش فاهم في ايه و لا تقصدي ايه بالي كل شوية تنزليه

فهد العتيبي : والله يا ست سما ابغي اتقدم ليكي و نتزوج و نبقي في بيت واحد و الله اعطي مهرك وزنك ذهب بس انتي تقولي موافقة و انا هبقي عندك و الذهب ليكي .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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